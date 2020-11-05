Смольный: В декабре ждем пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге придется на конец осени — начало зимы. И даже ближе к Новому году Северная столица про COVID-19 не забудет, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«Рост, не такой интенсивный, как в первую волну, но будет наблюдаться. Пик выпадет на конец ноября — декабрь месяц. Не отпустит нас еще ковид к Новому году», — отметил чиновник 5 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».
И не исключил, что, учитывая динамику, через пару недель Петербург приблизится к пику весенней волны.
Ранее внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов, главврач Боткина Денис Гусев, проректор по перспективным проектам Политеха Алексей Боровков пришли к выводу, что пика стоит ожидать уже в следующем году.
По данным на 5 ноября, в Петербурге зафиксировано 1 093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе - 66 263 случая заражения COVID-19. Скончались 4 024 человека. Выздоровели 40 970 человек.
Как стало известно «Фонтанке», на фоне роста заболеваемости правительство Петербурга согласовало новые коронавирусные ограничения. Ожидается, что закроет фуд-корты и кружки, треть сотрудников рекомендуют отправить на удаленку.