Смольный: В декабре ждем пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге придется на конец осени — начало зимы. И даже ближе к Новому году Северная столица про COVID-19 не забудет, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Рост, не такой интенсивный, как в первую волну, но будет наблюдаться. Пик выпадет на конец ноября — декабрь месяц. Не отпустит нас еще ковид к Новому году», — отметил чиновник 5 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

И не исключил, что, учитывая динамику, через пару недель Петербург приблизится к пику весенней волны.