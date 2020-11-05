Решение о частичной отмене результатов выборов в МО «Московская застава» устояло в Горсуде
Городской суд Петербурга оставил в силе решение об отмене голосования по избирательному участку №1280, который запомнился побегом председателя с избирательной документацией. Об этом 5 ноября сообщила кандидат в депутаты Анна Кузнецова.
«Решение устояло. Плюс добавили определение по исполнению решения. Обязали ИКМО выполнить в течение месяца», — рассказала она.
В первой инстанции суд частично отменил голосование в июле 2020 года. В результате состав депутатов муниципального образования должен быть скорректирован. Предполагается, что мандатов лишатся самовыдвиженка Мария Агафонова, депутат от «Единой России» Наталья Федорова и депутат от ЛДПР Екатерина Кочергина. Вместо них в совет должны войти кандидаты от «Яблока» Анна Кузнецова и Екатерина Жаркова, а также самовыдвиженец Александр Будберг.
Напомним, муниципальные выборы в Петербурге в 2019 году прошли с многочисленными нарушениями. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила их беспрецедентное количество.
Участок №1280 был одним из самых громких. На видео, снятое кандидатом Жарковой, попал момент спешного ухода с участка группы людей, похожих на председателя и членов комиссии. По словам Жарковой, после закрытия участка избирательные урны вскрыли и вывалили бюллетени на стол, но подсчет так и не состоялся: документы собрали и унесли в неизвестном направлении.