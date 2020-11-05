«Кто-то перепутал и братьев, и стекла». Суду в Петербурге пришлось разбираться, кто из двух водителей «Мерседесов» с тонировкой лишний

О казусе с водителями «Мерседесов» Эльманом и Тельманом Шахбазовами 5 ноября рассказывает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Эльман на «Мерседесе» ехал из Петербурга в Москву 1 ноября, на трассе М-11 его остановили и проверили тонировку на стеклах. Она оказалась слишком темной, машину увезли сначала на стоянку в Пушкине, потом на экспертизу в Купчино, рассказал в суде первый из пришедших на заседание Шахбазовых.

Автомобиль ему вернули только через два дня, он тут же содрал тонировку с левого бокового стекла, с правого тоже, но не до конца. Проехав несколько метров от стоянки, у дома 8 по Софийской улице, его снова остановила дорожная полиция и присмотрелась к все еще тонированному правому стеклу. Эльмана задержали с протоколом по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции о снятии тонировочной пленки полностью. Суд наказал его арестом на двое суток, которые он уже отсидел.

Тельмана также пригласили в суд с формулировкой о неповиновении. Ему вменили, что 3 ноября по тому же адресу на Софийской и в то же время, что и Эльмана, его остановили и выяснили, что он не снял пленку с лобового стекла. Якобы за аналогичное его уже привлекали два дня назад. В суде он объяснил, что на него действительно был составлен протокол за тонировку, но на боковых стеклах и он тут же ее снял, про лобовое раньше от сотрудников дорожной полиции он ничего не слышал. Суд выяснил, что Тельман прав и привлекать его по 19.3 не за что.