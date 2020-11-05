Сербский патриарх Ириней заразился коронавирусом

Патриарх Ириней заразился коронавирусом и был помещен в больницу в Белграде, сообщила 5 ноября телерадиокомпания РТС со ссылкой на сообщение Сербской православной церкви.



«В рамках регулярной процедуры тестирования в условиях эпидемии был проведен PR-тест на коронавирус, который подтвердил, что у Его Святейшества Сербского Патриарха Иринея положительный результат, без симптомов и отличное общее состояние», — говорится в заявлении СПЦ.

Сербская православная церковь добавляет, что патриарх Ириней был госпитализирован в ковидную больницу в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич побеседовал по телефону с патриархом и пожелал ему выздоровления и крепкого здоровья.

