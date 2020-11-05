Норвегия больше не тихая гавань. Власти королевства боятся потери контроля над пандемией и вводят ограничения
Премьер Норвегии признала, что страна с одним из наиболее низких уровней распространения коронавируса рискует столкнуться с потерей контроля над пандемией.
«Число случаев заболевания возросло во многих частях Норвегии, достигнув на прошлой неделе рекордного уровня в стране, которая долгое время имела один из самых низких показателей инфицирования в Европе», — цитирует 5 ноября заявление норвежского премьера Эрны Сульберг Reuters.
По ее словам, ситуация «очень серьезная», поэтому власти королевства «не могут ждать», так как боятся потери контроля над ситуацией.
Сульберг подчеркнула, что правительство готовится к введению дополнительных ограничений, чтобы избежать коллапса в сфере здравоохранения.
С начала пандемии в Норвегии выявили 22 578 случаев коронавируса.