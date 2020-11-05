Норвегия больше не тихая гавань. Власти королевства боятся потери контроля над пандемией и вводят ограничения

Премьер Норвегии признала, что страна с одним из наиболее низких уровней распространения коронавируса рискует столкнуться с потерей контроля над пандемией.

«Число случаев заболевания возросло во многих частях Норвегии, достигнув на прошлой неделе рекордного уровня в стране, которая долгое время имела один из самых низких показателей инфицирования в Европе», — цитирует 5 ноября заявление норвежского премьера Эрны Сульберг Reuters.

По ее словам, ситуация «очень серьезная», поэтому власти королевства «не могут ждать», так как боятся потери контроля над ситуацией.