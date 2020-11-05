Финский бизнес в России сократился на 40%. Компании притормозили инвестиции, но постарались сохранить присутствие

Ослабление рубля и коронавирус ударили не только по отечественным, но и по иностранным предпринимателям. Более чем у 40% работающих в России и с Россией финских компаний за последнее полугодие сократился бизнес и экспорт, более трети сообщили об уменьшении импорта. Об этом говорится в осеннем барометре, опубликованном Финско-Российской торговой палатой 5 ноября. Импорт товаров из Финляндии в Россию упал более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, а стоимость экспорта из России в январе — августе 2020 года и вовсе рухнула почти на 40%.

В связи с отложенными инвестициями российских клиентов ослабевают экспортные возможности финской промышленности. У представителей этой отрасли самые мрачные прогнозы на развитие экономики РФ. В целом же её сокращения ожидает каждая вторая компания (50%), тогда как ещё весной таковых было на 10% меньше. Доля финских компаний, ожидающих ухудшения бизнес-показателей в следующем полугодии, снизилась по сравнению с весенним замером — почти половина надеется, что бизнес останется неизменным, 31% настроены на рост. Наиболее позитивные перспективы роста наблюдаются в промышленности и торговле. Среди финских импортёров доля тех, кто ждёт роста, увеличилась с 33% до 36%, экспортёров (из России) — наоборот, уменьшилась: с 32% до 30%. Две трети финских компаний, работающих в России, не стали менять свою стратегию из-за пандемии коронавируса. Остальные 36% скорректировали планы либо из-за открывшихся в ходе кризиса возможностей, либо из-за вызванных кризисом проблем. «Ситуация с коронавирусом особенно сильно затрудняет работу финских компаний на российском рынке, поскольку финско-российская граница закрыта для пассажирского движения. Ответная реакция компаний на это выглядит как вкладывание в свое присутствие на рынке России и приготовление к местным ограничениям на передвижение. Компании либо понизили свои финансовые цели, либо увеличили сроки выполнения намеченных планов», — поясняет генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен.