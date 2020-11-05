Финский бизнес в России сократился на 40%. Компании притормозили инвестиции, но постарались сохранить присутствие
Ослабление рубля и коронавирус ударили не только по отечественным, но и по иностранным предпринимателям. Более чем у 40% работающих в России и с Россией финских компаний за последнее полугодие сократился бизнес и экспорт, более трети сообщили об уменьшении импорта. Об этом говорится в осеннем барометре, опубликованном Финско-Российской торговой палатой 5 ноября.
Импорт товаров из Финляндии в Россию упал более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, а стоимость экспорта из России в январе — августе 2020 года и вовсе рухнула почти на 40%.
В связи с отложенными инвестициями российских клиентов ослабевают экспортные возможности финской промышленности. У представителей этой отрасли самые мрачные прогнозы на развитие экономики РФ. В целом же её сокращения ожидает каждая вторая компания (50%), тогда как ещё весной таковых было на 10% меньше.
Доля финских компаний, ожидающих ухудшения бизнес-показателей в следующем полугодии, снизилась по сравнению с весенним замером — почти половина надеется, что бизнес останется неизменным, 31% настроены на рост. Наиболее позитивные перспективы роста наблюдаются в промышленности и торговле. Среди финских импортёров доля тех, кто ждёт роста, увеличилась с 33% до 36%, экспортёров (из России) — наоборот, уменьшилась: с 32% до 30%.
Две трети финских компаний, работающих в России, не стали менять свою стратегию из-за пандемии коронавируса. Остальные 36% скорректировали планы либо из-за открывшихся в ходе кризиса возможностей, либо из-за вызванных кризисом проблем.
«Ситуация с коронавирусом особенно сильно затрудняет работу финских компаний на российском рынке, поскольку финско-российская граница закрыта для пассажирского движения. Ответная реакция компаний на это выглядит как вкладывание в свое присутствие на рынке России и приготовление к местным ограничениям на передвижение. Компании либо понизили свои финансовые цели, либо увеличили сроки выполнения намеченных планов», — поясняет генеральный директор Финско-Российской торговой палаты Яана Реколайнен.
Инвестиции в Россию по-прежнему стоят на паузе. Лишь пятая часть финских фирм вкладывалась в развитие в России за последние 12 месяцев, причём доля таких компаний с весны сократилась с 26% до 22%. Но на развитие дочернего предприятия или представительства направляли средства 14%, как и весной. Инвестиции в производство остались на низком уровне (3%). В течение следующего года к вложениям в свой российский бизнес готовы 25%.
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