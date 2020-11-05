FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
05.11.2020 15:31
0
Печать

Турецкую вакцину от коронавируса испытали на первом добровольце

Турецкие разработчики вакцины от коронавируса местного производства приступили к ее испытаниям на добровольцах. Об этом 5 ноября сообщает канал TRT Haber.

«Первая доза вакцины «ERUCOV-VAC» против коронавируса испытана на добровольце», — приводятся слова ректора университета Эрджиэс Мустафы Чалыша, где была создана вакцина от COVID-19.

По информации канала, испытания должны быть завершены к январю 2021 года.

Одновременно с этим Турция тестирует российскую и китайскую вакцины.

В середине августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. В середине октября глава государства сообщил о создании второй вакцины от новосибирского центра «Вектор». До конца этого года в стране планируют зарегистрировать третью такую разработку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний