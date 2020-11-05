Турецкую вакцину от коронавируса испытали на первом добровольце

Турецкие разработчики вакцины от коронавируса местного производства приступили к ее испытаниям на добровольцах. Об этом 5 ноября сообщает канал TRT Haber.

«Первая доза вакцины «ERUCOV-VAC» против коронавируса испытана на добровольце», — приводятся слова ректора университета Эрджиэс Мустафы Чалыша, где была создана вакцина от COVID-19.

По информации канала, испытания должны быть завершены к январю 2021 года.

Одновременно с этим Турция тестирует российскую и китайскую вакцины.

В середине августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. В середине октября глава государства сообщил о создании второй вакцины от новосибирского центра «Вектор». До конца этого года в стране планируют зарегистрировать третью такую разработку.