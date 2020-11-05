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05.11.2020 15:18
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Под Петербургом деревья порвали грузовик, съехавший с дороги на кладбище

Водитель грузовика не справился с управлением в Рахьинском городском поселении во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 5 ноября, на Ленинградском шоссе «Газель» с логотипом крупного магазина стройтоваров вылетела с проезжей части в сторону кладбища и врезалась в деревья. Кузов машины получил сильные повреждения.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На место прибыли сотрудники ГИБДД. Скорой помощи на фотографиях не видно.

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Комментарии (1)

p-ro100
Ты не поверишь! Деревья порвали грузовик!
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