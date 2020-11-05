FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
05.11.2020 13:12
8
Печать

Лукашенко: Белорусы хотят вернуть страну «до выборов»

Президент Белоруссии во время вручения госнаград поделился своим видением ситуации в стране.

«Люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой, какой мы ее видели и хотели видеть, и останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли», — цитирует 5 ноября заявление Александра Лукашенко БелТА.

Он также выразил сожаление от того, что «разного рода люди» после выборов вышли на «мирные, тихие, уютные улицы наших городов». Белорусский лидер сообщил, что в республике «непростые времена».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Последняя заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы, а само голосование прошло с многочисленными нарушениями. Тогда в Белоруссии начались протесты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Мужской Взгляд
Пересидента надо призвать к ответу за учинённый в Беларуси бардак.
Игорь Полетаев
Как алкаш, который по пьяни отлупил жену, покалечил детей и говорит: "Дорогая, давай будем жить как прежде". Правда жена на один глаз не видит и дети калеки.
Психическое здоровье этого персонажа давно уже вызывает огромное беспокойство. Бедные белорусы.
dragvs
Лукашенко своими руками уничтожил прежнюю Белоруссию, страна по факту стала другой. Какой смысл пытаться вернуть старую?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний