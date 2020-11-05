Лукашенко: Белорусы хотят вернуть страну «до выборов»

Президент Белоруссии во время вручения госнаград поделился своим видением ситуации в стране.
«Люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой, какой мы ее видели и хотели видеть, и останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли», — цитирует 5 ноября заявление Александра Лукашенко БелТА.
Он также выразил сожаление от того, что «разного рода люди» после выборов вышли на «мирные, тихие, уютные улицы наших городов». Белорусский лидер сообщил, что в республике «непростые времена».
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Последняя заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы, а само голосование прошло с многочисленными нарушениями. Тогда в Белоруссии начались протесты.