Велосипедист, по вине которого умер сбитый на Торфяной дороге пешеход, избежал наказания, заплатив миллион

Приморский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца Александра Иванова, обвинявшегося в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Постановление вынесено 5 ноября.



Год назад, 8 ноября, Иванов на своём велосипеде Aspect двигался по левому тротуару Торфяной дороги от улицы Школьной в сторону Оптиков. При этом движение по правому краю проезжей части, как того требуют правила, было возможным и ничем не затруднялось.



Когда перед велосипедистом появился мужчина, тот не спешился и даже не повернул в сторону. В итоге пешеход попал под колёса велосипеда, получил травмы и попал в больницу, где спустя два дня скончался.

