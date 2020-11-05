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05.11.2020 11:40
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Велосипедист, по вине которого умер сбитый на Торфяной дороге пешеход, избежал наказания, заплатив миллион

Приморский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца Александра Иванова, обвинявшегося в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Постановление вынесено 5 ноября.

Год назад, 8 ноября, Иванов на своём велосипеде Aspect двигался по левому тротуару Торфяной дороги от улицы Школьной в сторону Оптиков. При этом движение по правому краю проезжей части, как того требуют правила, было возможным и ничем не затруднялось.

Когда перед велосипедистом появился мужчина, тот не спешился и даже не повернул в сторону. В итоге пешеход попал под колёса велосипеда, получил травмы и попал в больницу, где спустя два дня скончался.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, от потерпевшей стороны в суд поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, так как Иванов возместил причинённый вред, заплатив миллион рублей. Участники процесса не возражали, суд дело прекратил за примирением сторон.

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Комментарии (5)

PROM
а так можно было?
Geezer
Заявка на книгу рекордов Гиннесса. Самая дорогая кегля в мире, прости гспди..
Маэстро
Браво судьям! За убийство - штраф! Велосипедисты теперь смогут кататься, как им захочется. Сбил-заплатил-поехал дальше.
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