Велосипедист, по вине которого умер сбитый на Торфяной дороге пешеход, избежал наказания, заплатив миллион
Приморский районный суд прекратил уголовное дело в отношении петербуржца Александра Иванова, обвинявшегося в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Постановление вынесено 5 ноября.
Год назад, 8 ноября, Иванов на своём велосипеде Aspect двигался по левому тротуару Торфяной дороги от улицы Школьной в сторону Оптиков. При этом движение по правому краю проезжей части, как того требуют правила, было возможным и ничем не затруднялось.
Когда перед велосипедистом появился мужчина, тот не спешился и даже не повернул в сторону. В итоге пешеход попал под колёса велосипеда, получил травмы и попал в больницу, где спустя два дня скончался.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, от потерпевшей стороны в суд поступило ходатайство о прекращении уголовного дела, так как Иванов возместил причинённый вред, заплатив миллион рублей. Участники процесса не возражали, суд дело прекратил за примирением сторон.