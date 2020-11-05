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05.11.2020 10:25
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Беспорядки в Портленде назвали бунтом, туда направлена нацгвардия

Власти американского штата Орегон направили подразделения национальной гвардии в город Портленд для помощи местным правоохранителям: на фоне выборов там в среду вечером разгорелись беспорядки.

«Массовые акты насилия происходят сейчас в центре Портленда. В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун... привела в действие использование Национальной гвардии штата Орегон для оказания помощи местным правоохранительным органам в реагировании на любые акты насилия, а также для поддержания общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», — цитирует 5 ноября РИА Новости пост офиса шерифа округа Малтнома в Twitter.

Полиция Портленда объявила беспорядки бунтом, задержаны уже как минимум 10 человек. Задержания начались после того, как группа протестующих в центре города начала бить витрины и кидать в правоохранителей различные предметы. У мужчины, который, предположительно, кинул в полицейских «коктейль Молотова», изъята винтовка, патроны и самодельная взрывчатка.

В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В настоящее время идет подсчет голосов, оба кандидата заявили о нарушениях в различных штатах и создании специальных «фондов для защиты честности итогов выборов». В нескольких городах США в среду прошли протесты, полиция задержала десятки демонстрантов.

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Комментарии (14)

DEMOMON
Жили же нормально. Чё им ещё надо? Тупые ублюдки.
dimas062
Каратели, изверги, слабовики, рижым!!!...или это другое?
260642921
На этом примере хорошо видно, чем мирный протест в Беларуси (и в Хабаровске) отличается от действий мародеров и бунтовщиков.
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