Беспорядки в Портленде назвали бунтом, туда направлена нацгвардия
Власти американского штата Орегон направили подразделения национальной гвардии в город Портленд для помощи местным правоохранителям: на фоне выборов там в среду вечером разгорелись беспорядки.
The National Guard was activated for the first time tonight in Portland at the #antifa riot. In the past six months of rioting, the governor refused to bring in the National Guard. #PortlandRiots #antifa pic.twitter.com/A3Rcrjkbov— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 5, 2020
«Массовые акты насилия происходят сейчас в центре Портленда. В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун... привела в действие использование Национальной гвардии штата Орегон для оказания помощи местным правоохранительным органам в реагировании на любые акты насилия, а также для поддержания общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», — цитирует 5 ноября РИА Новости пост офиса шерифа округа Малтнома в Twitter.
Antifa down in Portland. pic.twitter.com/q6wULZzO12— Ian Miles Cheong (@stillgray) November 5, 2020
Полиция Портленда объявила беспорядки бунтом, задержаны уже как минимум 10 человек. Задержания начались после того, как группа протестующих в центре города начала бить витрины и кидать в правоохранителей различные предметы. У мужчины, который, предположительно, кинул в полицейских «коктейль Молотова», изъята винтовка, патроны и самодельная взрывчатка.
Large crowd of antifa black bloc smash up businesses in downtown Portland. #PortlandRiots pic.twitter.com/bHC9vUhgVt— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 5, 2020
В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В настоящее время идет подсчет голосов, оба кандидата заявили о нарушениях в различных штатах и создании специальных «фондов для защиты честности итогов выборов». В нескольких городах США в среду прошли протесты, полиция задержала десятки демонстрантов.