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05.11.2020 09:50
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В США впервые выявили за сутки свыше 100 тысяч заболевших коронавирусом

В США впервые зарегистрировали больше 100 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, пишет The Washington Post.

Как передаёт 5 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на издание, наибольший прирост зафиксирован в 17 штатах, в том числе в Вирджинии, Канзасе, Теннесси. За всё время пандемии в стране выявлено почти 9,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом, 232,5 тысячи пациентов скончались.

По данным Университета Хопкинса, в мире с начала пандемии зарегистрировано более 48 миллионов заболевших и более 1,2 миллиона погибших. США лидируют по обоим показателям.

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