Храм в Шушарах остался без пожертвований. Кто-то прихватил с собой ящик с деньгами

Храм Николая Чудотворца в Шушарах незадолго до сумерек посетил вор. Он вынес ящик с пожертвованиями от прихожан.

Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, о краже накануне сообщила работница храма с Первомайской улицы, 22. По ее словам, около четырех дня она заметила пропажу самодельного ящика для денег, в котором находились 15 тысяч рублей. Предположив, что его украли, она обратилась в полицию.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, негодяя уже ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.