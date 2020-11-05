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05.11.2020 09:36
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Храм в Шушарах остался без пожертвований. Кто-то прихватил с собой ящик с деньгами

Храм Николая Чудотворца в Шушарах незадолго до сумерек посетил вор. Он вынес ящик с пожертвованиями от прихожан.

Как стало известно «Фонтанке» 5 ноября, о краже накануне сообщила работница храма с Первомайской улицы, 22. По ее словам, около четырех дня она заметила пропажу самодельного ящика для денег, в котором находились 15 тысяч рублей. Предположив, что его украли, она обратилась в полицию.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, негодяя уже ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

onotolich
Откуда работница храма взяла, что в ящике было 15 тысяч рублей? А не 50? или 100500?
263877541
Пора в храмах терминалы ставить для пожертвований.И свечки как в Европе в виде электрических фанариков.
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