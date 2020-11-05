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05.11.2020 00:01
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За рулем автобуса, врезавшегося в университет в Новгороде, была женщина. Камера сняла, как она съехала с дороги

После того, как пассажирский автобус протаранил здание Новгородского госуниверситета, погибли двое человек. Эту информацию 4 ноября вечером подтвердили РИА Новости в региональном МЧС.

Фото: СУ СК по Новгородской области

Следственный комитет официально возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). СК сообщает, что, по предварительным данным, погибла женщина-водитель автобуса. Однако в МЧС уточнили, что еще один человек скончался позже. Всего в автобусе были 26 человек, пострадали десять.

Рейсовый пассажирский автобус въехал в здание Новгородского университета им. Ярослава Мудрого около 22 часов 4 ноября. В интернете опубликовали видеозапись того, как водитель съезжала с дороги. Местные СМИ предполагают со ссылкой на свои источники, что ей могло стать плохо.

Фото: СУ СК по Новгородской области

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Комментарии (3)

Alex001
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