За рулем автобуса, врезавшегося в университет в Новгороде, была женщина. Камера сняла, как она съехала с дороги
После того, как пассажирский автобус протаранил здание Новгородского госуниверситета, погибли двое человек. Эту информацию 4 ноября вечером подтвердили РИА Новости в региональном МЧС.
Следственный комитет официально возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). СК сообщает, что, по предварительным данным, погибла женщина-водитель автобуса. Однако в МЧС уточнили, что еще один человек скончался позже. Всего в автобусе были 26 человек, пострадали десять.
Рейсовый пассажирский автобус въехал в здание Новгородского университета им. Ярослава Мудрого около 22 часов 4 ноября. В интернете опубликовали видеозапись того, как водитель съезжала с дороги. Местные СМИ предполагают со ссылкой на свои источники, что ей могло стать плохо.