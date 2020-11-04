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04.11.2020 22:53
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В Новгороде пассажирский автобус протаранил здание университета. Есть погибшие

Пассажирский автобус врезался в здание Новгородского госуниверситета. Об этом 4 ноября пишут ТАСС и местные СМИ.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, по предварительной информации, погибли два человека, есть пострадавшие. «Ваши новости» пишут, что в автобусе были 26 человек, ранены десять. Водитель автобуса якобы не справился с управлением. В МЧС заявили РИА Новости, что погиб один человек, восемь ранены, один из них в тяжелом состоянии. В соцсетях публикуют фотографии с места происшествия.

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