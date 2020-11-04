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04.11.2020 22:48
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«Зенит» упустил победу в матче с «Лацио»

Вничью завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Лацио». Встреча в Петербурге 4 ноября закончилась со счетом 1:1.

Петербуржцы отличились первыми: на 32-й минуте забил Александр Ерохин. Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо сравнял счет на 82-й минуте.

Таким образом, «Зенит» набрал первое очко в группе и по-прежнему занимает последнее место. У «Лацио» - пять очков.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут 8 ноября в Петербурге против «Краснодара».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

SERGEY111
Ну вылетели из Лиги Чемпионов ну и плевать - бабки положенные по контракту через налоги положите на стол дорогие россияне .
virusanet
сейчас краснодар в севилье начинает.
стадион пуст. трупы все на улицу вывезли. горы трупов.
жесть.
virusanet
посмотрел лишь концовку.
семак совсем идиот что ле?
зачем в перчатках стоял?

хе-хе.
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