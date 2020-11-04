«Зенит» упустил победу в матче с «Лацио»

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Вничью завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Лацио». Встреча в Петербурге 4 ноября закончилась со счетом 1:1.
Петербуржцы отличились первыми: на 32-й минуте забил Александр Ерохин. Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо сравнял счет на 82-й минуте.
Таким образом, «Зенит» набрал первое очко в группе и по-прежнему занимает последнее место. У «Лацио» - пять очков.
Следующий матч сине-бело-голубые проведут 8 ноября в Петербурге против «Краснодара».
Вничью завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» - «Лацио». Встреча в Петербурге 4 ноября закончилась со счетом 1:1.
Петербуржцы отличились первыми: на 32-й минуте забил Александр Ерохин. Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо сравнял счет на 82-й минуте.
Таким образом, «Зенит» набрал первое очко в группе и по-прежнему занимает последнее место. У «Лацио» - пять очков.
Следующий матч сине-бело-голубые проведут 8 ноября в Петербурге против «Краснодара».