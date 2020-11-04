На Петербург надвигается шторм. Скорость ветра превысит 20 метров в секунду

В Петербурге 5 ноября ожидается штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Днем 5 ноября ожидается облачность, небольшой дождь. Воздух прогреется до 9 градусов, ночью опустится до 6. Ветер юго-западный, во второй половине дня он разгонится до 23 м\с. Согласно шкале Бофорта, шторм — это 9-балльный ветер со скоростью 20,8-24,4 метров в секунду.



Вечером 4 ноября и в ночь на 5-е число в городе ветер поднимется до 7 баллов и достигнет 14 метров в секунду.

