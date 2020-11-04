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04.11.2020 20:17
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«Зенит» назвал состав на решающую игру с «Лацио»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился с составом на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».

С первых минут сыграют Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Артем Дзюба.

Запасные игроки: Александр Васютин, Андрей Лунев, Данила Прохин, Данил Круговой, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Вендел, Даниил Шамкин.

Матч начнется в 20:55 по московскому времени.

После двух туров в Лиге чемпионов на счету «Зенита» два поражения. Матч с «Лацио» станет решающим для петербуржцев с точки зрения продолжения борьбы за выход в плей-офф.

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Комментарии (2)

Znatok78
Барриос в составе - опять привоз и поражение будет, как в предыдущих двух. В отборе он, может, и лучше некоторых, но пасы, а главное - дриблинг в центре поля или у своих ворот - это просто мрак.
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