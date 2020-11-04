«Зенит» назвал состав на решающую игру с «Лацио»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился с составом на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио».
С первых минут сыграют Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Артем Дзюба.
Запасные игроки: Александр Васютин, Андрей Лунев, Данила Прохин, Данил Круговой, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Вендел, Даниил Шамкин.
Матч начнется в 20:55 по московскому времени.
После двух туров в Лиге чемпионов на счету «Зенита» два поражения. Матч с «Лацио» станет решающим для петербуржцев с точки зрения продолжения борьбы за выход в плей-офф.