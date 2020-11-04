У «Вольфсберга» — соперника ЦСКА по группе в Лиге Европы — восемь заболевших COVID-19
В австрийском «Вольфсберге» восемь человек сдали положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию, все они отправлены на домашний карантин. Об этом футбольный клуб сообщает на официальном сайте и в соцсетях.
Keine guten Neuigkeiten vor dem Auswärtsspiel in Zagreb...https://t.co/w7heVKYwxs— Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) November 4, 2020
При этом в клубе решили не называть имена заразившихся и больше не комментируют эту ситуацию.
«Вольфсберг» является соперником ЦСКА на групповом турнире Лиги Европы. Команды провели первый матч 22 октября, когда была зафиксирована ничья (1:1). Вторая игра состоится 3 декабря в Москве.