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04.11.2020 18:44
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У «Вольфсберга» — соперника ЦСКА по группе в Лиге Европы — восемь заболевших COVID-19

В австрийском «Вольфсберге» восемь человек сдали положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию, все они отправлены на домашний карантин. Об этом футбольный клуб сообщает на официальном сайте и в соцсетях.

При этом в клубе решили не называть имена заразившихся и больше не комментируют эту ситуацию.

«Вольфсберг» является соперником ЦСКА на групповом турнире Лиги Европы. Команды провели первый матч 22 октября, когда была зафиксирована ничья (1:1). Вторая игра состоится 3 декабря в Москве.

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