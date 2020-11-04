«В шаге от карантина». Премьер Польши закрывает ТЦ, театры, музеи и школы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции 4 ноября объявил о том, что с 7 ноября и по меньшей мере до 29 ноября в стране закрываются торговые центры, учреждения культуры, а школы уходят на «дистанционку». Следующим шагом будет полный карантин.

В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания, гостиницы будут открыты только для тех, кто путешествует по служебной необходимости.

«Все учреждения культуры — театры, кино, галереи — будут временно закрыты, — сказал он. — Мы хотим ограничить мобильность передвижения. Ограничение контактов — это единственный эффективный способ».

По его словам, все изменения начнут действовать с 7 ноября и продлятся по меньшей мере до 29 ноября. Как предупредил премьер, если эти меры безопасности не принесут результатов, власти будут вынуждены ввести общенациональный карантин.

Моравецкий также сообщил, что власти Польши приняли решение отправить всех учеников на дистанционное обучение: «Ноябрь будет сложнейшим периодом. Пандемия развивается, и наш ответ должен быть решительным».

Моравецкий заявил, что власти Польши могут ввести общенациональный карантин с ограничением передвижения, если распространение коронавируса не замедлится. «Мы находимся в шаге от общенационального карантина, то есть полного локдауна. Нам придется ввести нормы общенационального карантина, в том числе запрет на перемещение, если эпидемия затронет более 70–75 человек на 100 тыс. жителей», — сказал премьер.

