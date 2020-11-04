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04.11.2020 17:50
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«Бежит по правилам, не превышает — технологии!» Конь устроил гонки с автомобилистами на Краснопутиловской

Конь без хозяина встревожил автомобилистов в Кировском районе Петербурга 4 ноября. «Копытный» транспорт заметили на Краснопутиловской улице.

Видео с необычным участником дорожного движения выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор отметил, что обогнал животное примерно в 15:40. Судя по записи, осёдланный конь сивой масти проскакал мимо Краснопутиловской, 46, уверенно держа курс в сторону Комсомольской площади.

«Это автопилот домой в стойло. Бежит по правилам, не превышает — технологии!» — оценили в комментариях.

В ближайших конно-спортивных клубах «Фонтанку» заверили, что среди их подопечных беглецов нет.

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Комментарии (5)

lamer
Опять из Автово удрала?
0day
Этож ЛОШАДЬ!!!
Avs7153
Ё-моё, это же иноходь!
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