«Бежит по правилам, не превышает — технологии!» Конь устроил гонки с автомобилистами на Краснопутиловской
Конь без хозяина встревожил автомобилистов в Кировском районе Петербурга 4 ноября. «Копытный» транспорт заметили на Краснопутиловской улице.
Видео с необычным участником дорожного движения выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор отметил, что обогнал животное примерно в 15:40. Судя по записи, осёдланный конь сивой масти проскакал мимо Краснопутиловской, 46, уверенно держа курс в сторону Комсомольской площади.
«Это автопилот домой в стойло. Бежит по правилам, не превышает — технологии!» — оценили в комментариях.
В ближайших конно-спортивных клубах «Фонтанку» заверили, что среди их подопечных беглецов нет.