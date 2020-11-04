Двукратный участник Матча всех звезд НБА умер в тюрьме, где сидел пожизненно

Двукратный участник Матча всех звезд НБА Эдди Джонсон умер в возрасте 65 лет в исправительном учреждении во Флориде. Там бывший игрок отбывал наказание в виде пожизненного заключения, сообщает 4 ноября «СЭ» со ссылкой на Yahoo Sports.

Джонсон был выбран «Атлантой» в третьем раунде драфта НБА 1977 года. В сезоне-1986/87 «Сиэтл» отчислили игрока за употребление кокаина, а НБА пожизненно дисквалифицировала Джонсона.

Он вернулся во Флориду и, имея наркотическую зависимость, был арестован более 100 раз, а также дважды попадал в тюрьму за грабеж, мошенничество и торговлю наркотиками. В 2006 году Джонсон был приговорен к пожизненному заключению после того, как суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки.