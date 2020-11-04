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04.11.2020 14:01
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К концу недели в Петербурге появится солнце, но сперва придется пережить шторм

Штормовой ветер в порывах обещают синоптики петербуржцам на 5 ноября. Впечатлений добавит дождь.

По прогнозу гидрометцентра, четверг в городе будет облачным и с небольшим дождем. Умеренный ветер с юга и запада во второй половине дня станет сильным, порывы до 23 метров в секунду. Температура при этом до +9 днем и не меньше 6 градусов тепла ночью.

Сильно дуть будет и в пятницу, но только ночью — к рассвету облака станут реже, и не исключено, что выглянет солнце. Температура — до +11.

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