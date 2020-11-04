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04.11.2020 14:44
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В новогоднюю ночь россияне услышат новые позывные Кремля. Послушай и отличи новые куранты от старых

Фото: скриншот с сайта YouTube

У Спасской башни московского Кремля — новый «голос». Сегодня новый бой курантов был презентован в честь Дня народного единства.

Правда, как пишут СМИ, часы опоздали в День народного единства на 15 минут: вместо полудня бой раздался в 12:15. И министр культуры Ольга Любимова уверила главу страны, что это «первый и последний раз, только по случаю праздника».

Звон курантов стал другим, эксперты говорят — «богаче»: 23 новых колокола будут играть каждые три часа по очереди гимн РФ и «Славься». Их отлили в Воронеже.

Так что Новый год Россия встретит и с обновленной Конституцией, и с новым боем под шампанское.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Часы-куранты на Спасской башне, как уверяют экскурсоводы, — одни из древнейших в мире. Первые часы установили в XV веке, в дальнейшем они неоднократно реставрировались и заменялись. Современные куранты появились в 1852 году и в настоящее время являются единственными полностью механическими. Ежегодно на фоне Спасской башни президент России выступает с поздравительной речью, а звон колоколов объявляет о наступлении Нового года. В 2017-м году начались работы по дооснащению звонницы новыми колоколами.

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Комментарии (28)

ushkuinik
М-да..., ну и личики там, однако...
SERGEY111
Нее , портить Новый Год я не собираюсь - я люблю в Новогоднюю ночь слышать вживую немецкую , финскую или испанскую речь и отвечать им тем же . В этот год уже ясно что будет для простого быдла как я облом , чинуши на джетах естественно разлетятся куда надо , значит включим или эвроньюс или НСТ или Шалунишка .
dddmmm
Хотелось бы услышать нового поздравителя...
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