В новогоднюю ночь россияне услышат новые позывные Кремля. Послушай и отличи новые куранты от старых
У Спасской башни московского Кремля — новый «голос». Сегодня новый бой курантов был презентован в честь Дня народного единства.
Правда, как пишут СМИ, часы опоздали в День народного единства на 15 минут: вместо полудня бой раздался в 12:15. И министр культуры Ольга Любимова уверила главу страны, что это «первый и последний раз, только по случаю праздника».
Звон курантов стал другим, эксперты говорят — «богаче»: 23 новых колокола будут играть каждые три часа по очереди гимн РФ и «Славься». Их отлили в Воронеже.
Так что Новый год Россия встретит и с обновленной Конституцией, и с новым боем под шампанское.
Часы-куранты на Спасской башне, как уверяют экскурсоводы, — одни из древнейших в мире. Первые часы установили в XV веке, в дальнейшем они неоднократно реставрировались и заменялись. Современные куранты появились в 1852 году и в настоящее время являются единственными полностью механическими. Ежегодно на фоне Спасской башни президент России выступает с поздравительной речью, а звон колоколов объявляет о наступлении Нового года. В 2017-м году начались работы по дооснащению звонницы новыми колоколами.