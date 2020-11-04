У Спасской башни московского Кремля — новый «голос». Сегодня новый бой курантов был презентован в честь Дня народного единства.

Правда, как пишут СМИ, часы опоздали в День народного единства на 15 минут: вместо полудня бой раздался в 12:15. И министр культуры Ольга Любимова уверила главу страны, что это «первый и последний раз, только по случаю праздника».



Звон курантов стал другим, эксперты говорят — «богаче»: 23 новых колокола будут играть каждые три часа по очереди гимн РФ и «Славься». Их отлили в Воронеже.