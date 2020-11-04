В День народного единства 4 ноября президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и с юнармейцами послушал колокольный звон курантов Спасской башни Кремля. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к памятнику Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину. Затем поговорил с юнармейцами, в основном интересуясь, какой жиненный путь каждый из них для себя выбрал. После этого президент и участники движения «Юнармия» послушали звон обновленных курантов на Спасской башне.