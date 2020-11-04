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04.11.2020 13:25
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Путин с юнармейцами прогулялся по Красной площади. Возложил цветы Минину и Пожарскому и послушал звон новых курантов Спасской башни

В День народного единства 4 ноября президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и с юнармейцами послушал колокольный звон курантов Спасской башни Кремля. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства вместе с представителями молодежных организаций возложил цветы к памятнику Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину. Затем поговорил с юнармейцами, в основном интересуясь, какой жиненный путь каждый из них для себя выбрал. После этого президент и участники движения «Юнармия» послушали звон обновленных курантов на Спасской башне.

Дооснащение звонницы велось с 2017 года. 8 октября куранты остановили для финальной установки и настройки новых колоколов.

Теперь они исполняют мелодию гимна России (она же — гимн СССР), а также тему хора «Славься» Михаила Глинки из оперы «Иван Сусанин», но уже в обновлённом, полнооктавном звучании.

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Комментарии (9)

aaignat
Который из путиных гулял с ряжеными?
Stiff_21
Не боится коронавируса, или уже ничего и не нужно бояться, т.к. обстоятельства непреодолимой силы.
Cashmare
Снайперы чутко следили за каждым чихом школоты?
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