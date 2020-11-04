В Измире завершились спасательные работы в зоне землетрясения
В турецком Измире завершились поисково-спасательные работы на месте завалов 17 жилых домов, обрушившихся в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое случилось днём 30 октября.
Об этом написал 4 ноября в Twitter глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Мехмет Гюллюоглу.
Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz.— Mehmet Güllüoğlu محمد 🗺 (@mgulluoglu) November 4, 2020
En kalbi şükranlarımızla.
Diğer konularda ise yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/1JLbQQRec6
«Поисково-спасательные команды завершили работы. Хотелось бы поблагодарить каждого спасателя и волонтера, который внес вклад в спасение людей», — написал Гюллюоглу.
По данным турецких властей, из 1035 пострадавших в зоне землетрясения 898 уже выписаны из больниц, лечение 137 жителей Измира продолжается.