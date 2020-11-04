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04.11.2020 13:10
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В Измире завершились спасательные работы в зоне землетрясения

В турецком Измире завершились поисково-спасательные работы на месте завалов 17 жилых домов, обрушившихся в результате землетрясения магнитудой 6,6, которое случилось днём 30 октября.

Об этом написал 4 ноября в Twitter глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Мехмет Гюллюоглу.

«Поисково-спасательные команды завершили работы. Хотелось бы поблагодарить каждого спасателя и волонтера, который внес вклад в спасение людей», — написал Гюллюоглу.

По данным турецких властей, из 1035 пострадавших в зоне землетрясения 898 уже выписаны из больниц, лечение 137 жителей Измира продолжается.

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