Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 в транспорте и торговых центрах
В ходе мониторинга наличия коронавируса на объектах окружающей среды специалисты Роспотребнадзора обнаружили вирус в смывах с поверхностей медицинских организаций, транспорта и торговых центрах. Об этом ведомство сообщило на своем сайте 4 ноября.
Всего специалисты сделали более 220 тысяч исследований смывов. «Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — говорится в сообщении ведомства.
При этом коронавирус не был обнаружен в продуктах питания.
Петербург 4 ноября побил очередной рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. Был зафиксирован 1031 новый случай, всего по стране — 19768 новых случаев. За минувшие сутки в Петербурге подтверждена смерть 66 человек с коронавирусом, по России в целом — 389 смертей.