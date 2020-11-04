FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
04.11.2020 12:57
15
Печать

Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 в транспорте и торговых центрах

В ходе мониторинга наличия коронавируса на объектах окружающей среды специалисты Роспотребнадзора обнаружили вирус в смывах с поверхностей медицинских организаций, транспорта и торговых центрах. Об этом ведомство сообщило на своем сайте 4 ноября.

Всего специалисты сделали более 220 тысяч исследований смывов. «Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — говорится в сообщении ведомства.

При этом коронавирус не был обнаружен в продуктах питания.

Петербург 4 ноября побил очередной рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. Был зафиксирован 1031 новый случай, всего по стране — 19768 новых случаев. За минувшие сутки в Петербурге подтверждена смерть 66 человек с коронавирусом, по России в целом — 389 смертей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Милая +
Не знаю бояться или нет, ибо вчера губернатор отчитался Президенту о не критической ситуации. Правда, суточный прирост +1031немного напрягает, да и суточная летальность +66 не внушает оптимизма.
263884551
02.11 на встрече с президентом РФ Путиным В.В. губернатор Санкт-Петербурга Беглов А.Д заявил что ситуация с COVID-19 некритична, есть резерв коек, и все под контролем. Сегодня 03.11. губернатор Санкт-Петербурга Беглов А.Д озвучивает, что ситуация критична, более 900 заболевших, резервов нет. Он врет нам или президенту? Он врун, дурак или вредитель?
Barmaley_5e4d0211d3423
Те же поверхности через трое суток снова бы проверить ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний