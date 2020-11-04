Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 в транспорте и торговых центрах

В ходе мониторинга наличия коронавируса на объектах окружающей среды специалисты Роспотребнадзора обнаружили вирус в смывах с поверхностей медицинских организаций, транспорта и торговых центрах. Об этом ведомство сообщило на своем сайте 4 ноября.

Всего специалисты сделали более 220 тысяч исследований смывов. «Из них выявлено 322 положительных исследования образцов смывов с поверхностей объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15% от общего числа исследованных проб», — говорится в сообщении ведомства.