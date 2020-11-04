Марадона успешно перенес операцию

Операция по удалению тромба в мозгу легенды мирового футбола Диего Марадоны прошла успешно. Об этом 4 ноября сообщает TNT Sports со ссылкой на врача спортсмена Леопольдо Луке.
«Операция длилась приблизительно 1 час 20 минут. Гематома была успешно удалена. Диего хорошо перенес операцию. Он не спит и чувствует себя очень хорошо», — цитирует медика СМИ.
Накануне легендарному футболисту сделали компьютерную томограмму мозга, которая выявила субдуральную гематому. Марадоне предстоит переночевать в клинике, где проходила операция.
Напомним, футболисту стало плохо 30 октября, во время празднования его 60-летия. Сначала Марадона отказывался от госпитализации, затем его все же доставили в клинику «Ла-Плате» неподалеку от Буэнос-Айреса.
Сам футболист за три дня до дня рождения ушел на самоизоляцию из-за того, что у одного из его охранников обнаружили коронавирус. В свою очередь, Марадона получил отрицательный результат теста.
Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. В сезоне-2018/19 он возглавлял мексиканский футбольный клуб «Дорадос», а покинул его в июне этого года. Приезжал в Петербург во время чемпионата мира 2018 года, где запомнился горожанам неистовым болением, которое привело к временному недомоганию легенды.