Марадона успешно перенес операцию

Операция по удалению тромба в мозгу легенды мирового футбола Диего Марадоны прошла успешно. Об этом 4 ноября сообщает TNT Sports со ссылкой на врача спортсмена Леопольдо Луке.

«Операция длилась приблизительно 1 час 20 минут. Гематома была успешно удалена. Диего хорошо перенес операцию. Он не спит и чувствует себя очень хорошо», — цитирует медика СМИ.

Накануне легендарному футболисту сделали компьютерную томограмму мозга, которая выявила субдуральную гематому. Марадоне предстоит переночевать в клинике, где проходила операция.