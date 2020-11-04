Число жертв землетрясения в Измире достигло 114

Число жертв землетрясения магнитудой 6,6 в Измире, произошедшего 30 октября, достигло 114 человек, сообщили 4 ноября в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Из 1035 пострадавших 898 уже выписаны из больниц, лечение 137 жителей Измира продолжается.

Поисково-спасательные операции завершены на завалах 15 из 17 разрушенных жилых домов, на 2 работы продолжаются.