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03.11.2020 22:46
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В Нидерландах посетителей вокзала эвакуировали из-за «подозрительной ситуации»

Центральный вокзал в голландском городе Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации», движение поездов остановлено. Об этом 3 ноября сообщает местная полиция в Twitter.

Как передает корреспондент издания RTV Utrecht с места событий, территорию вокруг перегородили лентами.

По данным полицейских, в результате операции на вокзале были задержаны два человека. Причины произошедшего устанавливаются. О возобновлении движения поездов пока не сообщается.

Как сообщалось ранее, теракт произошел накануне в Вене. В результате нападения исламских радикалов погибли пять человек, пострадали 22. «Фонтанка» поговорила с россиянами в австрийской столице о том, как они провели ночь террористического акта.

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