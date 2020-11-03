В Нидерландах посетителей вокзала эвакуировали из-за «подозрительной ситуации»
Центральный вокзал в голландском городе Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации», движение поездов остановлено. Об этом 3 ноября сообщает местная полиция в Twitter.
Как передает корреспондент издания RTV Utrecht с места событий, территорию вокруг перегородили лентами.
Lint is weg en station #Utrecht Centraal is weer open. pic.twitter.com/7dbwvBExeE— Marco Geijtenbeek (@mgeijtenbeek) November 3, 2020
По данным полицейских, в результате операции на вокзале были задержаны два человека. Причины произошедшего устанавливаются. О возобновлении движения поездов пока не сообщается.
Naar aanleiding van de verdachte situatie op #Utrecht #CS: Twee verdachten zijn aangehouden en hun betrokkenheid wordt onderzocht. Het treinverkeer wordt zo snel mogelijk hervat.— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) November 3, 2020
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