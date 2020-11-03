Письма и бандероли подорожают. ФАС согласилась с новыми тарифами «Почты России»

В среднем увеличение тарифов оценивается в 3,7%. Так, отправка простого письма весом до 20 грамм подорожает с 23 до 24 рублей (3,9%), заказного — с 54 до 56 (3,7%), ценного — с 113 до 115 (2,9%). Страховой тариф (плата за объявленную ценность) остается без изменений — 3% от оценочной стоимости отправления. Равно как и плата за перевес — 3 рубля за каждые последующие 20 грамм веса письма. Стоимость отправки заказной бандероли массой до 100 грамм повысится до 72 рублей, простой — сохранится на прежнем уровне (40 рублей).

Отправка ценной полукилограммовой бандероли скажем в Москву обойдется в 125 рублей, Новосибирск — 140 рублей (в настоящее время — 120 и 135 рублей соответственно). За перевозку ее воздушным транспортом придется доплатить 120 рублей, еще 40 — за каждую перегрузку по пути следования.

Сроки введения повышенных тарифов пока не определены. Последний раз они менялись в апреле этого года.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ из Санкт-Петербурга ежемесячно в среднем отправляется 4,2 млн простых и заказных писем и бандеролей, 382 тысячи посылок и 174 тысяч отправлений с объявленной ценностью.