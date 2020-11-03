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03.11.2020 22:36
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В Италии зафиксирован суточный максимум умерших от COVID-19 с мая

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Италии умерли 353 человека — это самый высокий показатель с мая, сообщает ТАСС.

Рост смертности специалисты объясняют увеличением числа заразившихся. В процентном соотношении сейчас уровень смертности ниже, чем весной.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки увеличилось на 28 тыс. При этом, согласно распространенным во вторник данным министерства здравоохранения страны, было проведено более 182 тыс. тестов. Общее число инфицированных в стране возросло почти до 760 тыс., из которых умерли 39,4 тыс., вылечились более 302 тыс. человек.

На фоне роста заражений правительство готовит к подписанию новый пакет ограничительных мер. Часть из них в понедельник представил в парламенте премьер-министр Джузеппе Конте. К закрытым по всей стране ресторанам и барам добавится ограничение на передвижение граждан в вечерние часы.

После прекращения работы театров и кинотеатров закроются музеи и выставки. Однако власти намерены придерживаться разнопланового подхода и вводить ограничительные меры пропорционально рискам и серьезности эпидемической ситуации в той или иной зоне, пояснил премьер

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Комментарии (1)

virusanet
ну мрут старички как обычно.
зачем бары театры и библиотеки то закрывать?
зачем час комендантский опять же?
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