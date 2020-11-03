FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +7
80.00р93.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
03.11.2020 22:26
0
Печать

Число жертв землетрясения в Измире достигло 111

Число жертв землетрясения в турецком Измире, случившемся днём 30 октября, достигло 111, сообщает вечером 3 ноября Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве страны (AFAD).

В больницах остаются 144 пострадавших. Число пострадавших составило 1027.

Поисково-спасательные работы в Измире завершены в двенадцати из 17 разрушенных жилых домах. Разбор завалов пяти домов продолжается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний