Лукашенко уволил второго посла, поддержавшего протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Владимира Астапенко от должности посла в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу, сообщает 3 ноября информагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Владимир Астапенко освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе», — пишет агентство.
Астапенко также лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Ранее Астапенко направил письмо в администрацию президента, а также министерство иностранных дел. Посол попросил освободить его от занимаемой должности. На вопрос о том, что стало причиной подачи заявления, Астапенко попросил обратить внимание на дату его подачи — 23 сентября, передавал портал Tut.by. В этот день состоялась инаугурация Александра Лукашенко, дату которой заранее не озвучивали.
Напомним, 24 августа Лукашенко уволил посла республики в Словакии Игоря Лещеню, который поддержал акции протеста, начавшиеся после выборов главы государства 9 августа и продолжающиеся до сих пор.