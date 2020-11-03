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03.11.2020 19:43
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Лукашенко уволил второго посла, поддержавшего протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Владимира Астапенко от должности посла в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу, сообщает 3 ноября информагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Владимир Астапенко освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе», — пишет агентство.

Астапенко также лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Ранее Астапенко направил письмо в администрацию президента, а также министерство иностранных дел. Посол попросил освободить его от занимаемой должности. На вопрос о том, что стало причиной подачи заявления, Астапенко попросил обратить внимание на дату его подачи — 23 сентября, передавал портал Tut.by. В этот день состоялась инаугурация Александра Лукашенко, дату которой заранее не озвучивали.

Напомним, 24 августа Лукашенко уволил посла республики в Словакии Игоря Лещеню, который поддержал акции протеста, начавшиеся после выборов главы государства 9 августа и продолжающиеся до сих пор.

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