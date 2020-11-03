Лукашенко уволил второго посла, поддержавшего протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Владимира Астапенко от должности посла в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу, сообщает 3 ноября информагентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Владимир Астапенко освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе», — пишет агентство.