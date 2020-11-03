Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми двигателями
На аэродроме Казанского авиазавода
«Самолёт пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полёт проходил на высоте 6000 метров и длился 2 часа 20 минут», — сообщают авиастроители.
Указывается, что в ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных общесамолётных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.
Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М «Игорь Сикорский», созданный на базе строевого Ту-160 впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.