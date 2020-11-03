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03.11.2020 17:38
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Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М выполнил первый полет с новыми двигателями

На аэродроме Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова состоялся первый полет глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32–02, сообщает Объединённая авиастроительная корпорация 3 ноября.

«Самолёт пилотировал экипаж под руководством Анри Наскидянца. Полёт проходил на высоте 6000 метров и длился 2 часа 20 минут», — сообщают авиастроители.

Указывается, что в ходе полета были выполнены необходимые проверки обновленных общесамолётных систем и бортового радиоэлектронного оборудования, а также оценена работа нового двигателя НК-32 серии 02. По данным экипажа, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля первый опытный глубокомодернизированный Ту-160М «Игорь Сикорский», созданный на базе строевого Ту-160 впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

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Комментарии (2)

wasya
У либерды снова траур и батхерт))
А куда Фонтанка дела новость о выборах в США?)) Неинтересная по ходу новость))
Otkating
Покойничек прокатился. Земля пухом. (8-я отдельная ПВО "Гитара" , 2-я воздушая "Десна".)
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