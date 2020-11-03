«Премии, которые получат победители всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Победителей «Большой перемены» освободили от уплаты налога на премию. Как сообщает сайт российского правительства, 3 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому премии победителей этого всероссийского конкурса для школьников не будут облагаться НДФЛ.

Конкурс «Большая перемена» проводится впервые. Он стартовал 28 марта и продлится до 15 ноября. Его цель — дать возможность каждому школьнику от 14 до 17 лет раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в самых разных сферах. Среди тематических направлений — искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность.



В отборочных этапах, которые проходили по всей России, приняли участие более 1 миллиона ребят. Из них 1,2 тысячи вышли в финал. Победители получат премии от 200 тыс. до 1 млн рублей. На эти цели из резервного фонда президента уже выделено 400 млн рублей.



Накануне президент России Владимир Путин, общавшийся с финалистами конкурса по видеосвязи больше часа, предложил сделать его ежегодным.

