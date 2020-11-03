Победителей «Большой перемены» освободили от уплаты налога на премию. Как сообщает сайт российского правительства, 3 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому премии победителей этого всероссийского конкурса для школьников не будут облагаться НДФЛ.
«Премии, которые получат победители всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Конкурс «Большая перемена» проводится впервые. Он стартовал 28 марта и продлится до 15 ноября. Его цель — дать возможность каждому школьнику от 14 до 17 лет раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в самых разных сферах. Среди тематических направлений — искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность.
В отборочных этапах, которые проходили по всей России, приняли участие более 1 миллиона ребят. Из них 1,2 тысячи вышли в финал. Победители получат премии от 200 тыс. до 1 млн рублей. На эти цели из резервного фонда президента уже выделено 400 млн рублей.
Накануне президент России Владимир Путин, общавшийся с финалистами конкурса по видеосвязи больше часа, предложил сделать его ежегодным.