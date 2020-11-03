Подозреваемого в теракте в Вене задержали в другом городе

По данным издания, отряд специального назначения ворвался в квартиру предполагаемого террориста утром 3 ноября, задержание прошло без перестрелки, мужчина был застигнут врасплох. По свидетельствам очевидцев, помимо подозреваемого представители правоохранительных органов забрали двух женщин, которые, предположительно, являются свидетельницами. Задержанный был известным исламистом, уточняет Kronen Zeitung.

Город Линц находится в Верхней Австрии на реке Дунай, в 176 км от Вены, между столицей и Зальцбургом.

Вена опустела в связи с террористической атакой, которая произошла сразу в шести локациях накануне вечером и ночью. Жертвами стали пожилые мужчина и женщина, молодой прохожий и официантка. Ещё 17 человек ранены. Полиция во время спецоперации в городе Санкт-Пёльтен задержала двух подозреваемых участников теракта. Ещё один был застрелен полицией. Им оказался 20-летний гражданин Северной Македонии, второе его гражданство было австрийским. Он уже был судим за причастность к ИГ (запрещенная в России организация).

В австрийской столице ситуацию контролируют полицейские патрули с мигалками. Большинство людей остаются дома, многие магазины закрыты.