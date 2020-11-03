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03.11.2020 15:26
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Число жертв теракта в Вене выросло до пяти. В больнице умер 21-летний пострадавший, которого пули настигли в барном районе

Власти Вены сообщили о пятой жертве теракта, устроенного радикалами накануне. Как пишет Heute 3 ноября, доставленный в больницу в тяжелейшем состоянии 21-летний молодой человек скончался во вторник.

По данным издания, он бродил по так называемому «Бермудскому треугольнику» (известному барному району), когда встретился с террористом и получил четыре пули в грудь.

Теракт в Вене исламские радикалы устроили накануне вечером. Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о четырёх погибших и 17 раненых. Россиян среди них нет.

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