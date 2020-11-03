Как пишет Reuters 3 ноября, накануне стая небольших китов застряла на юго-западном побережье острова, около города Панадура. Жители ближайшей деревни, более ста человек, бросились выручать животных: их принялись оттаскивать с берега в воду. Помогали служащие военно-морского флота. «Мы вытолкали их всех прошлой ночью, примерно от 100 до 120 китов», — сказал представитель ВМФ Шри-Ланки капитан Индика де Сильва. Не обошлось без жертв. Четырёх китов спасти не удалось. По словам местных рыбаков, они впервые наблюдали подобное явление.

Более сотни китов оказались выброшены на пляж в Шри-Ланке. К спасению животных подключились местные жители и ВМФ.

Ученые до сих пор не знают, почему китообразные выбрасываются на берег. По некоторым версиям, это может происходить из-за травм органов слуха и эхолокации вследствие загрязнения воды, а также из-за угрозы хищников или слабости животных. Есть предположение, что некоторые зубатые киты массово выбрасываются на берег вслед за сородичем, если тот первый оказался на берегу.

В феврале 2017 года более 400 китов оказались на пляже в Новой Зеландии. Это одно из самых крупных «массовых самоубийств» китообразных. Крупнейшим стал выброс китов на берега островов Чатем в 1918 году, когда на суше оказалась тысяча животных.

В октябре в России добровольцы несколько часов помогали косатке, выброшенной на берег в Магадане. А в Хабаровском крае инспектор МЧС спас трёх белух, застрявших после отлива на берегу: он их охранял, грел и поливал водой.