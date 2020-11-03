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03.11.2020 14:30
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Странное явление в Шри-Ланке: на берег выбросились больше 100 китов. Посмотрите, как люди спасали их

Более сотни китов оказались выброшены на пляж в Шри-Ланке. К спасению животных подключились местные жители и ВМФ.

Как пишет Reuters 3 ноября, накануне стая небольших китов застряла на юго-западном побережье острова, около города Панадура. Жители ближайшей деревни, более ста человек, бросились выручать животных: их принялись оттаскивать с берега в воду. Помогали служащие военно-морского флота. «Мы вытолкали их всех прошлой ночью, примерно от 100 до 120 китов», — сказал представитель ВМФ Шри-Ланки капитан Индика де Сильва. Не обошлось без жертв. Четырёх китов спасти не удалось. По словам местных рыбаков, они впервые наблюдали подобное явление.

Ученые до сих пор не знают, почему китообразные выбрасываются на берег. По некоторым версиям, это может происходить из-за травм органов слуха и эхолокации вследствие загрязнения воды, а также из-за угрозы хищников или слабости животных. Есть предположение, что некоторые зубатые киты массово выбрасываются на берег вслед за сородичем, если тот первый оказался на берегу.

В феврале 2017 года более 400 китов оказались на пляже в Новой Зеландии. Это одно из самых крупных «массовых самоубийств» китообразных. Крупнейшим стал выброс китов на берега островов Чатем в 1918 году, когда на суше оказалась тысяча животных.

В октябре в России добровольцы несколько часов помогали косатке, выброшенной на берег в Магадане. А в Хабаровском крае инспектор МЧС спас трёх белух, застрявших после отлива на берегу: он их охранял, грел и поливал водой.

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