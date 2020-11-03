Сергей Семак: Дзюба восстановился к матчу с «Лацио», Азмун и Дриусси — нет

«Что касается восстановившихся, то с прошлой игры добавился Артем Дзюба и, скорее всего, добавится Вендел. Остальные без изменений пока. Азмун занимается по индивидуальной программе, он не готов. Дриусси не готов, Малком продолжает лечение. Мусаев также получил повреждение. Чистяков не заявлен на Лигу чемпионов УЕФА. Это игроки, которые действительно не смогут помочь нам завтра. Мы должны сделать все возможное, что мы можем на сегодняшний день, чтобы добиться победы. Естественно, вопрос баланса всегда стоит, как и состава и всех других факторов. Но все, кто выйдет на футбольное поле, отдадут все силы. А дальше... это футбол. Будем надеяться, что удача будет на нашей стороне», — подчеркнул Семак.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в преддверии матча Лиги чемпионов против «Лацио» рассказал о состоянии игроков.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что у него нет проблем с главным тренером Сергеем Семаком, несмотря на все слухи о конфликте между ними.

Напомним, после двух туров в Лиге чемпионов на счету «Зенита» два поражение. Матч 3-го тура против «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге.