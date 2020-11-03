В котельной в Горелово произошла разгерметизация газового баллона. Есть пострадавший

Работника теплоисточника ГУП «ТЭК» в Красносельском районе Петербурга госпитализировали с термическими ожогами 3 ноября. В больницу его отправил баллон, который он менял в котельной.

По информации «Фонтанки», заявка о рванувшем газовом баллоне поступила в экстренные службы с улицы Политрука Пасечника, 16/4. Там расположена 6-я Красносельская котельная. Этот теплоисточник ГУП «ТЭК СПб» работает на мазуте. В результате случившегося пострадал мужчина. Ему обожгло лицо и руки.

В пресс-службе предприятия уточнили, что около половины двенадцатого утра при плановой замене газового баллона произошла его разгерметизация. Газ воспламенился, слесарю по ремонту оборудования котельных опалило руки и нижнюю часть лица.