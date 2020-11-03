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03.11.2020 13:23
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В котельной в Горелово произошла разгерметизация газового баллона. Есть пострадавший

Работника теплоисточника ГУП «ТЭК» в Красносельском районе Петербурга госпитализировали с термическими ожогами 3 ноября. В больницу его отправил баллон, который он менял в котельной.

По информации «Фонтанки», заявка о рванувшем газовом баллоне поступила в экстренные службы с улицы Политрука Пасечника, 16/4. Там расположена 6-я Красносельская котельная. Этот теплоисточник ГУП «ТЭК СПб» работает на мазуте. В результате случившегося пострадал мужчина. Ему обожгло лицо и руки.

В пресс-службе предприятия уточнили, что около половины двенадцатого утра при плановой замене газового баллона произошла его разгерметизация. Газ воспламенился, слесарю по ремонту оборудования котельных опалило руки и нижнюю часть лица.

«Сотруднику была оказана первая помощь, после чего его госпитализировали. Угрозы жизни и здоровью нет. Предприятие устанавливает причины случившегося, по данному факту проводится проверка», — сообщили в ГУП «ТЭК».

На теплоснабжении жителей района случившееся не отразилось. Котельная работает штатно.

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