В Петербурге запустили горячую линию по доступной среде в школах города

Благотворительная организация «Перспективы» запустила горячую линию, цель которой — выявить уровень доступности школ и образовательных услуг для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития, проживающими в Санкт-Петербурге.



В течение ноября любая семья, воспитывающая ребёнка с инвалидностью, может принять участие в опросе по номеру телефона горячей линии 8 800 777 80 39 или письменно на сайте организации.

Петербуржцев просят ответить на такие вопросы, как: посещает ли ребёнок школу; есть ли в школе доступная среда; если ребёнок обучается на дому, то по какой причине, и пр.



«Опрос позволит получить срез общественного мнения, высветить ключевые проблемы и понять тенденции. Главная цель исследования — выяснить, достаточно ли в Петербурге предоставляется услуг семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и что необходимо сделать, чтобы улучшить ситуацию», — рассказали в благотворительной организации.

Полученные данные «Перспективы» планируют обсудить с комитетом по образованию и комитетом по социальной политике, а также с конкретными районными администрациями.

«Необходимость проведения подобной линии подсказали специалистам «Перспектив» итоги анкетирования семей с особыми детьми, которых поддерживает организация. Тот опрос, пусть и проводившийся среди небольшого количества респондентов, указал на ряд серьёзных и системных проблем. Это, например, отсутствие необходимой доступной среды и достаточного количества сопровождающего персонала в школах, не всегда оправданное использование надомной формы обучения детей с тяжёлой инвалидностью и так далее», — прокомментировали в «Перспективах».

