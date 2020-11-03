Петербургские предприниматели за неделю получили почти вдвое больше QR, чем за всю пандемию. Помогли проверки

К 1 ноября 77 207 петербургских организаций, работающих в потребительском секторе, получили QR-коды, которые подтверждают готовность соблюдать стандарты безопасности во время пандемии коронавируса. Об этом 3 ноября сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

До начала усиленных проверок, которые стартовали 26 октября, сообщалось, что такие знаки получили чуть более 40 тысяч предприятий и ИП. Таким образом, число обладателей QR-кода выросло на 85%. Всего же, по данным Смольного, их должны получить более 120 тысяч бизнесменов. Помимо рейдов на прирост могли повлиять новые правила: до 1 ноября власти обязали бизнес получать код на каждое обособленное подразделение, тогда как раньше было достаточно одного на компанию.