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03.11.2020 12:50
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Петербургские предприниматели за неделю получили почти вдвое больше QR, чем за всю пандемию. Помогли проверки

К 1 ноября 77 207 петербургских организаций, работающих в потребительском секторе, получили QR-коды, которые подтверждают готовность соблюдать стандарты безопасности во время пандемии коронавируса. Об этом 3 ноября сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

До начала усиленных проверок, которые стартовали 26 октября, сообщалось, что такие знаки получили чуть более 40 тысяч предприятий и ИП. Таким образом, число обладателей QR-кода выросло на 85%. Всего же, по данным Смольного, их должны получить более 120 тысяч бизнесменов. Помимо рейдов на прирост могли повлиять новые правила: до 1 ноября власти обязали бизнес получать код на каждое обособленное подразделение, тогда как раньше было достаточно одного на компанию.

Всего за неделю чиновники проверили на предмет выполнения требований безопасности 23 780 организаций потребительского сектора. Самым частым нарушением остаётся отсутствие QR-кода, а также отсутствие разметки для социальной дистанции.

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Комментарии (4)

Павел Воронов
Прям мечта хакера-вуаериста :)
asgard
Въезжаем в тоталитарную "новую реальность" по указивкам глобалистов.
vader
Интересно, много ли здесь читателей, которые смогли сложить два и два и понять, что со следующего года вход в рестораны, кафе, банки, да даже просто магазины будет по цифровому паспорту? Что все, решительно все будет только по предъявлению удостоверения личности? Чиновники уже прямым текстом говорят, что в Москве на системе QR кодов отрабатывали цифровые паспорта, а вы все думаете, что это игры чиновников и все обойдется?
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