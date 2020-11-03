Для слежки за безмасочниками хотят приспособить «искусственное око» «Маска»
За тем, как россияне используют средства индивидуальной защиты, может начать следить система технического зрения «Маска». Она будет выявлять тех, кто не надел маску и перчатки в госучреждениях.
О новом «всевидящем оке» рассказали в объединении «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), пишет 3 ноября RT. Разрабатываемая система, как планируется, будет анализировать видео с камер, выявлять нарушения эпидемиологического режима и передавать информацию ответственным за эпидемиологический режим с помощью мобильного приложения.
«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения: на 50% — в «зелёной зоне», а в «красной зоне» — до 95%», — сообщили в пресс-службе НТИ.