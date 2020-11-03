FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
03.11.2020 13:08
11
Печать

Для слежки за безмасочниками хотят приспособить «искусственное око» «Маска»

За тем, как россияне используют средства индивидуальной защиты, может начать следить система технического зрения «Маска». Она будет выявлять тех, кто не надел маску и перчатки в госучреждениях.

О новом «всевидящем оке» рассказали в объединении «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), пишет 3 ноября RT. Разрабатываемая система, как планируется, будет анализировать видео с камер, выявлять нарушения эпидемиологического режима и передавать информацию ответственным за эпидемиологический режим с помощью мобильного приложения.

«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения: на 50% — в «зелёной зоне», а в «красной зоне» — до 95%», — сообщили в пресс-службе НТИ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Виктория Александрова
Что и требовалось доказать. Мы уже всё поняли, но как в Китае у вас не получится. Доносительство, слежка, стукачество - мы все это проходили, и забайкотим ваши «госучреждения» и все остальное. Оставим бабулькам туда ходить.
Владислав М
Лучше пусть разработают систему, которая по фото чиновников, силовиков и депутатов будет выявлять коррупционеров и оборотней.
Павел Михайлов
Главное поручить это разработать Рогозину с Чубайсом. И можно ходить без намордника ещё лет 50.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний