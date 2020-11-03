FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
03.11.2020 13:03
0
Печать

Физик научит чувствовать время

В сутках не 24 часа, а, по теории относительности Эйнштейна, время для ваших ступней течет медленнее, чем для макушки. Как ориентироваться в миллисекундах, наносекундах и в мире сверхбольших времен, — с 12 ноября будут рассказывать в онлайн-курсе «Архэ» по четвергам. 14+

Фото: pixabay.com/

Мы думаем, что секунда — 1/60 минуты. Давайте так и будем думать, потому что настоящее определение секунды — не дай боже: «Интервал времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133, находящегося в покое при абсолютном ноле». Время — удивительное измерение: при динозаврах год длился на 5 дней дольше. Происходящего прямо сейчас мы не видим и не слышим никогда — только прошлое: если солнце возьмет да погаснет, мы узнаем об этом только через 8 минут и 20 секунд. Тела, атомы, ядра функционируют в самых разных диапазонах времен, вот мы и начнем эти времена постигать. Начнем с миллисекунд — и доберемся до времен, в которых живут галактики и вообще вселенная. «Вы научитесь чувствовать, что происходит на наносекундах, что — на аттосекундах», — говорят устроители. По ходу дела попытаемся понять, что такое фемтомир и не перепутать гиперзвук с гиперзвуковой скоростью.

Наш гид по шкале времен — Игорь Иванов, кандидат физ.-мат. наук, специалист по физике элементарных частиц. Работает в Лаборатории ядерной физики Объединенного института ядерных исследований. Онлайн-курс «Путеводитель по шкале времен» начинается 12 ноября, можно слушать отдельные лекции, можно весь цикл. Начало в 20:00, онлайн.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний