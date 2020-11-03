Физик научит чувствовать время
В сутках не 24 часа, а, по теории относительности Эйнштейна, время для ваших ступней течет медленнее, чем для макушки. Как ориентироваться в миллисекундах, наносекундах и в мире сверхбольших времен, — с 12 ноября будут рассказывать в онлайн-курсе «Архэ» по четвергам. 14+
Мы думаем, что секунда — 1/60 минуты. Давайте так и будем думать, потому что настоящее определение секунды — не дай боже: «Интервал времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133, находящегося в покое при абсолютном ноле». Время — удивительное измерение: при динозаврах год длился на 5 дней дольше. Происходящего прямо сейчас мы не видим и не слышим никогда — только прошлое: если солнце возьмет да погаснет, мы узнаем об этом только через 8 минут и 20 секунд. Тела, атомы, ядра функционируют в самых разных диапазонах времен, вот мы и начнем эти времена постигать. Начнем с миллисекунд — и доберемся до времен, в которых живут галактики и вообще вселенная. «Вы научитесь чувствовать, что происходит на наносекундах, что — на аттосекундах», — говорят устроители. По ходу дела попытаемся понять, что такое фемтомир и не перепутать гиперзвук с гиперзвуковой скоростью.
Наш гид по шкале времен — Игорь Иванов, кандидат физ.-мат. наук, специалист по физике элементарных частиц. Работает в Лаборатории ядерной физики Объединенного института ядерных исследований. Онлайн-курс «Путеводитель по шкале времен» начинается 12 ноября, можно слушать отдельные лекции, можно весь цикл. Начало в 20:00, онлайн.
Александра Шеромова