«Вектор» выпустил два варианта вакцины от COVID-19. Часть попадёт в гражданский оборот до конца всех испытаний
Вакцина от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским «Вектором», уйдёт на пострегистрационные испытания в двух сериях. В оборот её собираются запускать по сценарию, отработанному на препарате центра Гамалеи, — не дожидаясь окончания всех испытаний.
О том, что первые две серии «ЭпиВакКорона» для пострегистрационного тестирования уже произведены, 3 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. Препарат проходит контроль в отделе биологического и технического контроля Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Предполагается, что часть партии вакцины поступит в гражданский оборот параллельно с пострегистрационными испытаниями. Дату их начала ещё не определили.
Первой вакциной от коронавируса в России и мире стала разработка Центра имени Гамалеи. О регистрации «Спутника V» объявлено 11 августа. В гражданский оборот его выпустили вместе с началом третьей фазы тестирования на добровольцах.
14 октября президент Владимир Путин заявил о регистрации «ЭпиВакКороны». Завершающий этап её проверки планируют начать до конца года, в на 2021-й намечено начало массовой вакцинации.
Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов «Вектор» подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.