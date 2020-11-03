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03.11.2020 12:36
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«Вектор» выпустил два варианта вакцины от COVID-19. Часть попадёт в гражданский оборот до конца всех испытаний

Вакцина от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским «Вектором», уйдёт на пострегистрационные испытания в двух сериях. В оборот её собираются запускать по сценарию, отработанному на препарате центра Гамалеи, — не дожидаясь окончания всех испытаний.

О том, что первые две серии «ЭпиВакКорона» для пострегистрационного тестирования уже произведены, 3 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. Препарат проходит контроль в отделе биологического и технического контроля Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Предполагается, что часть партии вакцины поступит в гражданский оборот параллельно с пострегистрационными испытаниями. Дату их начала ещё не определили.

Первой вакциной от коронавируса в России и мире стала разработка Центра имени Гамалеи. О регистрации «Спутника V» объявлено 11 августа. В гражданский оборот его выпустили вместе с началом третьей фазы тестирования на добровольцах.

14 октября президент Владимир Путин заявил о регистрации «ЭпиВакКороны». Завершающий этап её проверки планируют начать до конца года, в на 2021-й намечено начало массовой вакцинации.

Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов «Вектор» подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
И правильно.Собачек-поросят жалко гробить. Надо сразу на людях испытания проводить.
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