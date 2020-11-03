«Вектор» выпустил два варианта вакцины от COVID-19. Часть попадёт в гражданский оборот до конца всех испытаний

Вакцина от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским «Вектором», уйдёт на пострегистрационные испытания в двух сериях. В оборот её собираются запускать по сценарию, отработанному на препарате центра Гамалеи, — не дожидаясь окончания всех испытаний.

О том, что первые две серии «ЭпиВакКорона» для пострегистрационного тестирования уже произведены, 3 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора. Препарат проходит контроль в отделе биологического и технического контроля Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».