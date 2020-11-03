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03.11.2020 11:29
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Правительство России упростило систему маркировки лекарств

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Он будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли, сообщает 3 ноября сайт правительства.

Аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приёмке успешно зарегистрированы, не нужно.

До 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны: при обороте участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами; аналогично при ввозе лекарств в Россию импортёры могут не ждать от держателей или владельцев регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза.

Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путём проверки кода товара и данных участника. Это повысит скорость операций с препаратами для всех участников, так как снижает зависимость от задержек на стороне поставщиков лекарств.

Также до 1 февраля 2021 года вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются. Обязанность по подаче сведений в систему для участников сохраняется в полном объёме, но участник имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получил из системы успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут. Такой режим исключает создание «пробок» и ускоряет движение препаратов.

Постановление распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года. Изменения касаются всех препаратов, за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий.

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Комментарии (3)

Иван Финкман
То есть, если на кассе в аптеке товар не проходит и система "висит", то надо просто будет подождать 15 минут? И так с каждым покупателем? Феноменально!
hedgehog_
да-да. надо все переделывать сначала, т.к. то что получилось, неожиданно никак не работает. но кому надо денег надо и потому будем работать над перестройкой и улучшением.
такаяже необходимая штука как смольнинская колокольня.
непонятно как, но всякие эсэнговские колеса по ощущениям на половину из мела состоят
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