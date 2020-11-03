Путин выразил соболезнования президенту Австрии и федеральному канцлеру в связи с терактом в Вене

Сообщается, что глава Российского государства «решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий.»

Президент России направил телеграмму федеральному президенту Австрийской Республики Александру ван дер Беллену и федеральному канцлеру Себастиану Курцу с выражением соболезнований в связи с трагическими последствиями террористической акции в Вене, сообщает 3 ноября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Президент РФ также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Вечером 2 ноября в центре Вены прогремели выстрелы, по данным полиции, в шести местах. Очевидцы рассказывали, что это было похоже на взрывы петард. На улицах было людно: горожане воспользовались хорошей погодой и вышли гулять в последний день перед новыми ограничениями. Количество погибших в результате теракта увеличилось до четырёх человек, нападавших было максимум четверо. Ранены 17 человек. По словам главы полиции, преступник с винтовкой и муляжом взрывчатки был застрелен в 20:09. Личность его установили, имя не называется. В его квартире провели обыск. Подтверждено, что он был сторонником ИГИЛ (запрещена в России).