Мишустин подписал распоряжение о создании федерального центра по лекарственному обеспечению граждан

Центр займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

«В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Функции учредителя возложены на Минздрав, сообщает 3 ноября сайт правительства РФ.

Кроме того, центр будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в лекарствах в регионах.

«Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв», — отметили в правительстве.

Мишустин поручил Минздраву в течение месяца зарегистрировать данный центр и утвердить его устав.