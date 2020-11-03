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03.11.2020 11:09
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Мишустин подписал распоряжение о создании федерального центра по лекарственному обеспечению граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Функции учредителя возложены на Минздрав, сообщает 3 ноября сайт правительства РФ.

«В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в пресс-службе правительства.

Центр займётся закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

Кроме того, центр будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в лекарствах в регионах.

«Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв», — отметили в правительстве.

Мишустин поручил Минздраву в течение месяца зарегистрировать данный центр и утвердить его устав.

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Комментарии (4)

262126571
А где обещанные вакцины к ноябрю для вакцинирования действительно значительной части населения? Али не на чем сии вакцины производить?
jump
больше ! больше разных комитетов и ведомств! ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ!!
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