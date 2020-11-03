В Петербурге новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса

Коронавирусная статистика в Петербурге показала очередной антирекорд по суточной смертности. За последние 24 часа ковид признали причиной гибели 355 россиян. Из них 59 — петербуржцы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные 3 ноября.



Предпоследний антирекорд фиксировался в Северной столице 28 октября. Тогда жертвами COVID-19 были признаны 57 человек.



Всего с начала пандемии в стране от коронавируса умерло 28 828 человек, в Петербурге — 3932 человека.

Ситуация с COVID-19 в Северной столице ухудшается с каждым днём. Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург перешел критическую отметку по числу заболевших, и если горожане не будут соблюдать требования, то придется вводить жесткие ограничения.