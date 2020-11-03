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03.11.2020 10:49
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В Петербурге новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса

Коронавирусная статистика в Петербурге показала очередной антирекорд по суточной смертности. За последние 24 часа ковид признали причиной гибели 355 россиян. Из них 59 — петербуржцы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные 3 ноября.

Предпоследний антирекорд фиксировался в Северной столице 28 октября. Тогда жертвами COVID-19 были признаны 57 человек.

Всего с начала пандемии в стране от коронавируса умерло 28 828 человек, в Петербурге — 3932 человека.

Ситуация с COVID-19 в Северной столице ухудшается с каждым днём. Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург перешел критическую отметку по числу заболевших, и если горожане не будут соблюдать требования, то придется вводить жесткие ограничения.

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Комментарии (6)

вадики
Антирекорд это рекорд с негативным эффектом((Кошмарить уже некого мертвые в кафе и рестораны и кино не ходют!
Ayrton Senna
Я не понимаю, почему фонтанка упорно называет слово "антирекорд"? Антирекорд это противоположность рекорду. Если рекордное количество это максимумальное количество, то антирекордное количество это минимум.
Поэтому при повышении смертности корректно писать "новый рекорд", а не "новый антирекорд"
Wert
Ну ,вот ,начали кошмарить население и бизнес
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